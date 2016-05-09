T24 LogoT24 Logo
Dünya

Selfie çekmeye çalışan turist 126 yıllık heykeli düşürüp kırdı

Kimliği açıklanmayan turist olayın ardından kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı

09 Mayıs 2016 08:49

Portekiz'in başkenti Lizbon'da bir turist, selfie çekmeye çalışırken 126 yıllık bir heykeli devirdi. 24 yaşındaki genç adamın tırmanırken kazara devirdiği Portekiz Kralı Dom Sebastiao heykeli yere düşüp paramparça oldu. Polisin kimliğini açıklamadığı turist, Rossio tren istasyonundaki heykel devrilince kaçmaya çalıştı ancak polis tarafından yakalandı. Turistin mahkemeye çıkması bekleniyor.

Independent'ın haberine göre Portekiz'in altyapısıından sorumlu Infraestruturas de Portugal sözcüsü, heykelin ne zaman onarılabileceğini henüz bilmediklerini söyledi. 'Neo-Manueline' tarzı mimariyle inşa edilen Rossio istasyonu 1890 yılında tamamlanmıştı. Şimdi ise koruma altındaki binalar arasında yer alıyor. Heykel, Portekiz'de 1557 ila 1578 yılları arasında hüküm süren Kral Dom Sebastiao'nun heykeliydi. Dom Sebastiao, 24 yaşında Fas'ta Müslümanlara karşı savaştığı Haçlı seferinde öldü.

ETİKETLER

portekiz kralı Dom Sebastiaoheykellizbonhaçlı seferiselfieturist

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24