T24 LogoT24 Logo
Dünya

Selfie çekmek isterken canından oldu!

Genç kadın 15 metre yükseklikteki köprüden düştü

04 Temmuz 2015 20:08

Rusya’nın başkenti Moskova’da üniversiteden yeni mezun olan genç kadın arkadaşlarıyla selfie çekmek isterken 15 metre yükseklikteki köprüden düşerek can verdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, üniversiteden yeni mezun olduğu belirtilen Rus kadın, Cuma günü gece saatlerinde Moskova’nın merkezinde arkadaşlarıyla beraber hatıra fotoğrafı çekmek istedi. 

Tanıkların ifadelerine göre; Moscow Uluslararası Ticaret Merkezi'nde bulunan gökdelenlerle güzel bir görüntü oluşturmak için kavşağa çıkan genç kadın, sağlam olmayan korkuluklara yaslandı ve dengesinin kaybederek 15 metreden düştü. Talihsiz kadının aldığı yaralar sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rus güvenlik güçleri, kaza sırasında olay yerinde bulunan kadının 18 sınıf arkadaşının da ifadelerine başvurdu. 

Daha önce de Romanya'da bir kadının, park halindeki bir trenin üzerinde selfie çekmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

 

ETİKETLER

rusyakadınköprüselfiehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24