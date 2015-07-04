Selfie çekmek isterken canından oldu!

Rusya’nın başkenti Moskova’da üniversiteden yeni mezun olan genç kadın arkadaşlarıyla selfie çekmek isterken 15 metre yükseklikteki köprüden düşerek can verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üniversiteden yeni mezun olduğu belirtilen Rus kadın, Cuma günü gece saatlerinde Moskova’nın merkezinde arkadaşlarıyla beraber hatıra fotoğrafı çekmek istedi.



Tanıkların ifadelerine göre; Moscow Uluslararası Ticaret Merkezi'nde bulunan gökdelenlerle güzel bir görüntü oluşturmak için kavşağa çıkan genç kadın, sağlam olmayan korkuluklara yaslandı ve dengesinin kaybederek 15 metreden düştü. Talihsiz kadının aldığı yaralar sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rus güvenlik güçleri, kaza sırasında olay yerinde bulunan kadının 18 sınıf arkadaşının da ifadelerine başvurdu.

Daha önce de Romanya'da bir kadının, park halindeki bir trenin üzerinde selfie çekmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.