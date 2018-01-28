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Spor

Seleznyov, Akhisar'ı son dakikada ipten aldı

Teleset Mobilya Akhisarspor, yeni stadının açılış maçında Antalyaspor'la berabere kaldı

28 Ocak 2018 20:54

Süper Lig'in 19. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadı'nın açılış maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor 21. dakikada Emre Güral'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki ilk gol olarak tarihe geçti. 

Mücadelenin 35. dakikasında Teleset Mobilya Akhisarspor Bilal Kısa'nın kullandığı frikikte gole yaklaşırken Antalyaspor kalecisi kalesini gole kapattı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor soyunma odasına 1-0 üstünlük ile gitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında Akhisarspor Olcan Adın ile beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Ferhat Kaplan kalesini  gole kapattı.

Teleset Mobilya Akhisarspor 90+1'de Seleznov'un attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

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