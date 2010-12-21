-SELEFİLERDEN, BARADEY HAKKINDA ÖLÜM FETVASI KAHİRE (A.A) - 20.12.2010 - Mısır'da, Suudi Arabistan kökenli Selefilik tarikatına bağlı Şeyh Muhammed Amer'in, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) eski Başkanı Dr. Muhammed El Baradey'in ülkeye fitne ve ayrımcılık soktuğu için öldürülmesi gerektiği yönününde, tarikatın internet sitesi aracılığı ile fetva verdiği bildirildi. Mısır'da İngilizce yayımlanan The Egyptian Gazetesi'nin haberine göre, sertlik yanlısı Şeyh Muhammed Amer, fetvasında "İslami kurallara göre Baradey de dahil, kim hükümete ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e karşı Mısırlıları provoke ediyorsa öldürülmeleri gerekir" dedi. Söz konusu fetvada, provokatörlerin cezasız kalmasının Mısır halkı üzerinde yıkıcı bir etki bırakabileceğine vurgu yapıldı. Arapça yayımlanan El Mısrıyun Gazetesi ise konu ile ilgili haberinde Şeyh Muhammed Amer'in fetvasında, Baradey'in ''din karşıtı'' olduğunu birçok kez ileri sürdüğünü savundu. Fırsat bulduğu takdirde 2011'de yapılacak Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyleyen Baradey, 28 Kasımda yapılan Mısır meclis seçimleri için partilere boykot çağrısı yapmıştı. Baradey, medyaya verdiği demeçlerde kendisinin, ülkenin kurtarıcısı veya politik bir lider olarak değil, sadece değişimin bir sembolü olarak görülmesi gerektiğini defalarca dile getirmişti.