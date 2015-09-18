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Dünya
Deutsche Welle

Selefiler Almanya'daki sığınmacıları kazanmaya çalışıyor

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'na göre Selefiler Almanya'ya gelen sığınmacıları kazanmak için faaliyetler yürütüyor.

18 Eylül 2015 13:24


Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Rheinische Post'a verdiği demeçte, radikal İslamcıların Almanya'ya gelen sığınmacılar arasından üye kazanmaya çalıştığını belirtti.

Maaßen, 'Selefiler'in gönüllü ve yardımcı olarak görev yaparak, sığınmacılarla iletişime geçmeye çalıştığını, ikna yoluyla onları kazanmak için camilere davet ettiklerini gözlemliyoruz' dedi. Almanya'ya gelen sığınmacıların büyük bölümünün Sünni olduğunu hatırlatan Maaßen, Selefi çevrelerin bu nedenle gelen sığınmacıları kendilerini güçlendirecek bir potansiyel olarak gördüğünü kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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