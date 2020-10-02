Selefi Vasat Kitabevi'nin sahibi Ebu Haris: Tarikatlardan kaçan bize geliyor, 70 bin selefi var

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün yaptığı ‘Silahlanıyorlar’ açıklamasıyla gündeme gelen Selefi Vasat Kitabevi'nin sahibi Ebu Haris, “Tarikatlardan kaçanlar bize geliyor. Cübbeli Ahmet tarikatların ve kendisinin pisliğini örtmek için suni gündem oluşturuyor” dedi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, demokrasiyi ‘küfür sistemi’ olarak tanımlayan Ebu Haris, ülkede 70 bine yakın Selefi olduğunu aktardı. 'Selefi dernekler silahlanıyor' diyen Cübbeli Ahmet’in de kendileri gibi düşündüğünü kaydeden Ebu Haris, “Fakat Audi’den inmek istemiyor. Münafıklık yapıyor” diye konuştu.

Haris, "Cübbeli Ahmet’in silahlanma iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Biz inanç olarak sistemi kabul etmiyoruz. Sistem zaten diyor ki: 'Ben laik sistemim.' Sistemin kendisi ‘benim İslam’la alakam yok’ diyor. Benim “Türkiye Cumhuriyeti şeriatla yönetiliyor” demem dahi suç. Onun için biz bu sistemi ‘küfür’ sistem olarak görüyoruz. Bunu söylediğim için sistemin beni tebrik etmesi gerekiyor. Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Ben Türkiye istihbaratının başarılı olduğunu kabul ediyorum. Yani 2 bin dernekte silah olacak da istihbarat bilmeyecek de Cübbeli bilecek. Bu mümkün değil. Cübbeli silahlı adamlar var diyecek, bu silahlı kişiler de bekleyecek ki devlet gelsin de silahlarımı alsın. Hayır, böyle bir mantık yok. Bu böyle olsaydı Cübbeli’yi kimse konuşturmazdı. Bu tamamen dağıldıkları için. Gelirlerini de kaybetmek istemiyorlar. Cübbeli artık Audi’den inip normal bir arabaya binemez. Artık nefsi ve arzuları İslam’ın önüne geçmiştir. Silahlanma olsaydı, devlet bunun önüne geçerdi." yanıtını verdi.

Haris soruları şu yanıtları verdi:

-Toplumda İslamcılar bir bütün gibi algılanıyor. Fakat siz Selefilerin tarikatlardan farklı olduğunu söylüyorsunuz. Buradaki farklılık nedir?

İslam’da Selefiliğin hakkını herkes veremez. Selefilik Kurana, sünnete, sahabeye, 4 mezhep imamına tabi olmaktır. Ahlaki olarak da inanç olarak da buna tabi olan yola Selefilik denir. Bugün tarikatlar Selefiliği IŞİD ile bağdaştırıyor. Cübbeli Ahmet de namaz kılıyor, oruç tutuyor; ben de oruç tutuyorum, namaz kılıyorum. Bunlar yeterli değil. Dini farklı yorumlamalarımız mevcut. Mesela Cübbeli’nin tarikatına göre ölmüş adam hala yaşıyordur. Siz onu aracı kılarak Allah’a ibadet edebilirsiniz. Bu Mekkeli müşriklerin inancıdır. Mekkeli müşrikler de putları aracı kılarlardı. Tarikatlar da Mekkeli müşrikler gibi davranıyor. Örneğin Mahmut Efendi dedikleri kişi öldüğünde ona bir türbe yapacaklar. Sonra oraya gidip Allah gibi ona yalvaracaklar. Biz ona itiraz ediyoruz.

-Türkiye’de kaç Selefi var, bu konuda bir bilginiz var mı?

Açıkçası tahmini söylüyorum. Ama sayı 50 bine yakın. Belki 60 bin hatta 70 bine kadar da gider. Herkes kendi davetini belli bölgelerde yapıyor. 81 ilde bu inanca sahip insan vardır. Biz kendi adımıza 300 kişilik bir topluluğuz. YouTube’da da etkiniz. Her düşüncemizi oradan aktarıyoruz.

-Selefi derneklerden IŞİD’e, El-Kaide katılım var mı?

Ben etrafımda görmedim. Bu tarz düşüncesi insanlar bizim mescidimize giremezler. Biz onlardan uzağız"