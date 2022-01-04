Selefi evinde öldürülmüştü: Haiti, Başbakan Henry'ye suikast girişiminde bulunulduğunu duyurdu

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Silahlı saldırganlar, ülkenin bağımsızlığını kutlamak için yapılan bir törende Haiti Başbakanı Ariel Henry'ye suikast düzenlemeye çalıştı.

Suikast girişimi; Henry cumartesi günü Gonaïves kentinde bir kilisede yapılan törendeyken meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Henry'nin korumalarının Başbakan'ı yoğun ateş altında arabasına götürmeye çalıştığı görülüyor.

Haiti'de güvenlik durumu geçen temmuz ayında başbakan Jovenel Moïse'nin evinde öldürülmesinin ardından kötüleşti.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Henry'ye yönelik suikast girişiminin arkasında "çeteciler ve teröristlerin olduğunu" söyledi.

Yerel medyaya göre suikast girişimi sırasında meydana gelen çatışmada bir kişi hayatını kaybetti ve iki kişi yaralandı.