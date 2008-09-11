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Spor

Selef halefi övdü

11 Eylül 2008 03:00

Barcelona'nın hocası Pep Guardiola, eski takım arkadaşı, şimdiki öğrencisi Xavi'yi övdü.

Xavi, Guardiola'nın yaptığı gibi Camp Nou'nun efsane isimleri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisi ve Xavi kıyaslaması yönünde sorulan soruya Guardiola,“Xavi Barcelona'nın DNA'sına sahip bir futbolcu: takımına sadık ve güzel futbol oynamayı seven birisi” dedi. 

Xavi, Guardiola'nın orta sahadaki saltanatına da son veren isim olmuştu.  Xavi 10 sene önce henüz 28 yaşında iken Guardiola'nın yerini alma başarısı göstermişti.

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