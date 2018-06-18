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Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor (2)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Manisa'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ile ağabeyinin gözleri önünde Selendi Çayı'na sürüklenerek, gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir'in (4), düştüğü yere 15 kilometre uza

18 Haziran 2018 16:52

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Manisa\'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ile ağabeyinin gözleri önünde Selendi Çayı\'na sürüklenerek, gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir\'in (4), düştüğü yere 15 kilometre uzaklıktaki Çalık Mahallesi\'nde cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cenazesi, arama- kurtarma ekipleri tarafından Selendi Çayı\'ndan çıkarıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Rüzgar Kemal Özdemir\'in cenazesi, Selendi Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk da olay yerine gelerek, bilgi aldı.

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)

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