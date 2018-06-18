Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, bulundukları yerdeki topağın çökmesiyle sel sularına kapılıp, annesi ve ağabeyinin gözü önünde Selendi Çayı\'na sürüklenerek gözden kaybolan Rüzgar Kemal Özdemir\'i (4) arama kurtarma çalışmaları 3\'üncü günde sürüyor. Yaklaşık 15 kilometrelik alanda sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına 100 kişiye çıkarılan ekiplerin yanı sıra, çocuğun yakınları ve vatandaşlar da destek veriyor.

Selendi\'de, Ramazan Bayramı\'nın ikinci günü olan 16 Haziran\'da, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanakla birlikte yüksek kesimlerden gelen sel suları, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı\'nda taşkına neden oldu. Sanayi Deresi ve Selendi Çayı\'nın birleştiği, Devlet Bahçeli Meydanı\'nın bulunduğu noktadaki korkulukların olduğu bölümde, sel sularının, zeminin altını oyması nedeniyle çökme meydana geldi. Bu sırada, korkulukların kenarında annesi Dudu (32) ve ağabeyi Efe (9) ile dereyi izleyen Rüzgar Kemal Özdemir, bir anda bulundukları yerin çökmesiyle sel sularına kapılıp, gözden kayboldu. Annesi ve ağabeyinin çığlıklarına koşan dayısı Zülküf Eryıldırım, hemen suya atlasa da küçük çocuğu bulamadı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, jandarma ve Türk Kızılayı ekipleri tarafından Selendi Çayı\'nda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak gece yarısına kadar 60 kişilik ekiple yapılan arama-kurtarma çalışmalarına rağmen çocuğa ulaşılamadı. Ertesi gün günün ilk ışıkları ile yeniden arama kurtarma çalışmaları başladı. Akşam saatlerinde çocuğun sele kapıldığı sırada tutunduğu korkuluk ve terliklerden biri Mıdıklı Köprüsü civarında bulundu. Ancak, ikinci günde de küçük Rüzgar\'a ulaşılamadı.

Bugün ise ekipteki kişi sayısı 100\'e çıkarılarak 15 kilometrelik alanda arama-kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı. Çocuğun yakınları ve halkın da katıldığı arama kurtarma çalışmalarında Manisa AFAD\'a ait 8x8 amfibik arazi araçları da kullanılmaya başlandı. Anne Dudu Özdemir, baba Süleyman Özdemir ve diğer çocukları Efe Özdemir\'in ise Eskicami Mahallesi\'ndeki evlerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.

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