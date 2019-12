Selden zarar gören mallarla 'Ev-kur'

İkitelli'deki sel felaketinin ardından zarar görmüş ürünlerin satıldığı sel pazarında temizlenen ürünler fiyatlarının dörtte biri altında satılıyor.



İstanbul İkitelli'de yaşanan sel felaketinin ardından bölgede kurulan ve zarar görmüş ürünlerin satıldığı sel pazarına Evkur da eklendi. Referans'ın haberine göre,firma, selden zarar gören 10 bin civarı ürününü hijyenik olarak temizlemeden geçirip onararak fiyatının ortalama dörtte bir altında satışa sundu.





Evkur'un İkitelli'deki merkezi deposunun yanında yine kendisine ait inşaat alanında satışa çıkardığı ürünler arasında halı, porselen, yorgan gibi tekstil dışında elektronik malzeme ve mobilya da var. Felaket nedeniyle yaklaşık 16 milyon TL zarara uğrayan Evkur, ilk etapta 130 TL'lik halıları 48, 300 TL'lik yatak örtülerini 129 TL'ye satışa sundu. Asıl açılış çarşamba günü olmasına karşın deneme mahiyetinde getirilen halı ve yatak örtüleri ise adeta kapışıldı.

Zincir Mağazalar Genel Denetleme Müdürü Bülent Koçhisar, çarşamba günü başlayacak satışlar sırasında 399 TL'lik porselen takımların 129 TL'ye müşteriye sunulacağını ifade etti. Piyasa değeri 3 bin 500 TL civarında olan plazma TV'lerin de 800 TL civarında müşteriye sunulacağını belirten Koçhisar, "Yaklaşık 1.5-2 ay sürecek satışlarda ürünler peyderpey temizlenip elden geçirilip satışa sunulacak. Satışa sunacağımız her ürünün fiyatı bu süreçten sonra belli olacak" diye konuştu. Koçhisar, zarar gören ama temizlenip onarılan her ürünün satılacağını kaydetti. Koçhisar ayrıca ürünlerin yeniden ambalajlanacağını belirterek "Neredeyse orijinal hallerinden farkları kalmayacak. Ancak biz mağazacılık sorumluluğumuz gereği bunları yeni ürün gibi satamazdık" diye konuştu.

Kuru temizleme yapıldı





Satışa sunulanlar arasında tekstil ürünlerinin kuru temizleme firması Dry Center'da temizlendiğini belirten Koçhisar, porselen malzemenin hijyenik yıkamadan geçirildiğini, elektronik malzemenin de servislerde elden geçirilerek kullanılabilir hale getirildiğini belirtti.