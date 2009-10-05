Selden zarar gören mallarla 'Ev-kur'

İkitelli'deki sel felaketinin ardından zarar görmüş ürünlerin satıldığı sel pazarında temizlenen ürünler fiyatlarının dörtte biri altında satılıyor.
İstanbul İkitelli'de yaşanan sel
felaketinin ardından bölgede kurulan ve zarar görmüş ürünlerin
satıldığı sel pazarına Evkur da eklendi. Referans'ın haberine göre,firma, selden zarar gören 10
bin civarı ürününü hijyenik olarak temizlemeden geçirip onararak
fiyatının ortalama dörtte bir altında satışa sundu.
Evkur'un İkitelli'deki merkezi
deposunun yanında yine kendisine ait inşaat alanında satışa çıkardığı
ürünler arasında halı, porselen, yorgan gibi tekstil dışında elektronik
malzeme ve mobilya da var. Felaket nedeniyle yaklaşık 16 milyon TL
zarara uğrayan Evkur, ilk etapta 130 TL'lik halıları 48, 300 TL'lik
yatak örtülerini 129 TL'ye satışa sundu. Asıl açılış çarşamba günü
olmasına karşın deneme mahiyetinde getirilen halı ve yatak örtüleri ise
adeta kapışıldı.
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Müdürü Bülent Koçhisar, çarşamba günü başlayacak satışlar sırasında 399
TL'lik porselen takımların 129 TL'ye müşteriye sunulacağını ifade etti.
Piyasa değeri 3 bin 500 TL civarında olan plazma TV'lerin de 800 TL
civarında müşteriye sunulacağını belirten Koçhisar, "Yaklaşık 1.5-2 ay
sürecek satışlarda ürünler peyderpey temizlenip elden geçirilip satışa
sunulacak. Satışa sunacağımız her ürünün fiyatı bu süreçten sonra belli
olacak" diye konuştu. Koçhisar, zarar gören ama temizlenip onarılan her
ürünün satılacağını kaydetti. Koçhisar ayrıca ürünlerin yeniden
ambalajlanacağını belirterek "Neredeyse orijinal hallerinden farkları
kalmayacak. Ancak biz mağazacılık sorumluluğumuz gereği bunları yeni
ürün gibi satamazdık" diye konuştu.
Kuru temizleme yapıldı
Satışa sunulanlar arasında tekstil
ürünlerinin kuru temizleme firması Dry Center'da temizlendiğini
belirten Koçhisar, porselen malzemenin hijyenik yıkamadan
geçirildiğini, elektronik malzemenin de servislerde elden geçirilerek
kullanılabilir hale getirildiğini belirtti.
Dry Center kuru temizleme
mağazalarının sahibi ve Can Group Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Can ise
Evkur'dan yaklaşık 9 bin parça ürün geleceğini söyledi. Can, "Kuru
temizleme ile ürünlerdeki bütün canlı organizmalar temizlenmiş oluyor.
Kimyasal olarak kirlenmemiş bütün ürünleri çamura, zifte bile bulanmış
olsalar tam olarak temizleyebiliyoruz. Evkur'dan gelen 25 parça
numuneyi de bu suretle yüzde yüz temizlemeyi başardık" dedi. Evkur'dan
gelen ürünlerin yaklaşık bir hafta içinde temizlenerek teslim
edileceğini kaydeden Yusuf Can, temizledikleri ürünlerin güvenli
kullanılabileceğini de savundu.