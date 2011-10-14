-Selden zarar gören KOBİ'lere acil destek kredisi ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, doğal afet, yangın, terör nedeniyle iş yerleri zarara uğrayan esnaf sanatkarlar ile KOBİ'lere, KOSGEB tarafından 100 bin lira Acil Destek Kredisi verileceğini bildirdi. Ergün yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocaktan itibaren yaşanan doğal afetler (özellikle sel, su baskını, deprem) yangın gibi durumlardan etkilenen, bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen ve KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan işletmelere KOSGEB tarafından 100 bin lira üst limitli Acil Destek Kredisi verileceğini belirtti. İlk 6 ayı ödemesiz, geri kalanı ise aylık eşit taksitler halinde ödemeli olacak 24 ay vadeli kredi faizinin/kar payının tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını ifade eden Ergün, işletmelerin kullanacakları kredi faiz desteği için bankalara, asgari 100 lira olmak üzere, kredi tutarı üzerinden azami binde beş hizmet masrafını ve ipotek alınması halinde ise ayrıca azami 750 lira ekspertiz masrafını peşin olarak ödeyeceğini kaydetti. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin diğer kredi faiz desteği modellerinde olduğu gibi bu modelde de Kredi Garanti Fonu AŞ'den (KGF) uygun koşullarda yararlanabileceklerini bildiren Ergün, ayrıca vergi ve SGK borcu olan işletmelerin, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek suretiyle krediyi kullanabileceklerini bildirdi. Ergün, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelerin Akbank, Albarakatürk, Anadolubank, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Şekerbank, Yapı ve Kredi Bankası şubelerinden herhangi birine doğrudan başvuruda bulunabileceklerini belirtti. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan işletmelerin ise KOSGEB Veri Tabanına kayıt yaptırdıktan sonra bankalara başvurabileceklerini ifade eden Ergün, başvurularla ilgili detaylı bilgilere, KOSGEB'in resmi internet sayfası www.kosgeb.gov.tr adresinden ve 444 1 567 KOSGEB Çağrı Merkezi'nden ulaşılabileceğini bildirdi. Krediden faydalanmak isteyen işletmelerin, 17 Ekim tarihinde başvuruda bulunabileceklerine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti: ''Acil Destek Kredi Programı ile ülkemizde yaşanan doğal afet, yangın, terör nedeniyle can ve mal kaybına uğramış esnaf-sanatkarlarımızla KOBİ'lerimizin en kısa sürede toparlanmasını, stok, üretim, pazar kaybı ve işsizlik vb. ekonomik kayıpların en aza indirilmesini amaçlıyoruz. Açıkladığımız kredi destek programının sıkıntılı dönemden geçen esnaf-sanatkarlarımızla KOBİ'lerimizin şartlarını iyileştireceğine, sıkıntılarını azaltacağına inanıyorum.''