-SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI ÖZALP (A.A) - 17.07.2011 - Van'ın Özalp ilçesinde, sağanak yağışların ardından oluşan selde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Özalp ilçesi Boğazkesen köyünde, sel sularına kapılarak kaybolan Hamit Boyacı (65) ile Fırat Taylan'ın (14) cesetleri köye bir kilometre uzakta bulundu. Öte yandan sel sularının köye ulaşımı sağlayan köprüyü yıktığı Kırkçalı köyünde ise doğum sancıları tutan Muesser Ertürk, iş makinelerinin yardımı ile kurtarıldı. Ertürk, 112 Acil Servis ambulansıyla Van'a sevk edildi. Konuyla ilgili olarak Van Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle Özalp ilçesi Savatlı, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kırkçalı, Seydibey ve Kalecik, Çaldıran ilçesi Osmanlı, Hangediği, Evciler ve Sarıçimen köylerinin de selden etkilendiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgiler verildi: ''Köylerdeki tarım arazilerinde ve konutlarda maddi hasar meydana gelmiştir. İki ilçemizde meydana gelen sel ve yıldırım çarpması sonucu toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri ve hasar tespit ekipleri afet bölgelerine gönderilmiş olup İl Jandarma Komutanlığı, Tarım İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekiplerince de geniş çaplı arama ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.'' Van'ın Özalp ilçesi Hacıkışlak köyünde dün yıldırım düşmesi sonucu Ramazan Artok ile Çaldıran ilçesi Evciler köyünde Esat Kemer (22) hayatını kaybetmiş, İlhan Kemer ise yaralanmıştı.