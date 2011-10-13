Selde evi yıkılana ev

T24-

Zaman'ın haberine göre, felaket bölgesini gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tamamı yıkılan evlerin en kısa sürede yeniden inşa edileceğini açıkladı.Selden büyük zarar gören Serik'e bağlı Haskızılören köyünde incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, 50 haneli bir mahallede 11 evin tamamen yıkıldığına dikkat çekti.Yeni konutların dere yatağının dışında uygun bir yere yapılacağını belirtirken, ağır ve az hasarlı evler için de gerekli yardımda bulunacaklarını kaydetti. Yapılanları ise şöyle anlattı: "Yollar tamamen açıldı. 3 gündür kesik olan elektrik yeniden verilmeye başlandı. Köyde üç öğün sıcak yemek dağıtılıyor, taşımalı su temin ediliyor."Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, felaket bölgesindeki yerlerde birebir incelemelerde bulundu. Su altında kalan pamuk, domates, mısır tarlaları ile narenciye ve nar bahçelerinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Devletimiz; çiftçimizin, köylümüzün, vatandaşımızın yanındadır. Gerekli yardımları yapacağız. Pınargözü'ndeki evleri kısa sürede inşa edeceğiz." diye konuştu.Bakanlık olarak, planlama noktasında, valiliklerle yakın çalışma içinde olacaklarını belirten Bayraktar, "Sadece dere ıslahlarında değil, tüm afetlere karşı ne tedbirler alınıyorsa yakın iletişim içinde olacağız. Bundan sonra afetlerde zararları minimize etmemiz için ciddi planlamamız var." dedi.Öte yandan selde kaybolduktan sonra cesetleri köyden 33 kilometre uzakta bulunan anne Fatma Kutlu ile kızı Ayşe Beşbaş ve Hasan Bulut dün toprağa verildi. Kayıp olduğu bildirilen 2 vatandaşı arama çalışmaları ise devam ediyor.