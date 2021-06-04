Selda Bağcan: Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor

Sanatçı Selda Bağcan, devletin sanat emekçilerine destek olması gerektiğini belirterek, "Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor" dedi.

Bağcan Odatv'ye yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte sanat emekçilerinin bir kısmı ailesinin yanına döndü, bu yaştan sonra anne babanın eline bakacaklar. Bu çok üzücü bir durum, 15 ay çok uzun bir süre. Kapanma kararında haklı olabilirler ama tüm dünya devletleri; İngiltere, Almanya, Fransa, Amerika sanatçılarına destek oldu, para verdi. ‘Oturduğunuz yerde biz size bakarız’ dediler. Burada ise insanlar açlıktan, umutsuzluktan intihar ettiler. Sadece müzisyenler değil; insanlar aç kaldı, açlık büyüdü maalesef gözler kör, kulaklar sağır, memleketimden insan manzaraları bu şekilde… Tüm bu paraları betona, yollara, köprülere dökeceğinize insanlara yatırım yapın, çünkü taşlar yenmiyor. İnsanlarınıza baksaydınız hele ki şu dönemde. Herhalde bu yaz Temmuz’dan itibaren konserler başlayacak diye umut ediyoruz." diye konuştu.

Bağcan, 3 ay süren bin TL’lik yardım için ise "1000 lira destek verdiklerini duydum, o da para değil. Çevremde destek, kredi alanların bir çoğu da faizli para almış. Devlet bu zamanda vatandaşının yanında olmayacaksa ne zaman olacak?” ifadelerini kullandı.