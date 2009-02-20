Selçuk'un talibi çok

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği Selçuk Şahin, "Takımda kalmak istiyorum, ancak iyi bir sözleşme yapmalıyım'' dedi.





Fenerbahçe'de, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolculardan Selçuk Şahin, sarı-lacivertli kulüpte kalmak istediğini, ancak iyi bir sözleşme yapması gerektiğini söyledi.



Selçuk, Balmumcu'daki ortağı olduğu köfte dükkanının açılışında gazetecilerle yaptığı sohbette, sözleşmesini uzatmak için Fenerbahçe ile menajerinin yaptığı görüşmelerin devam ettiğini belirtti.



Fenerbahçe'de kalmak istediğini vurgulayan milli futbolcu, ''Görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyorum, ancak 28 yaşımdayım ve iyi bir sözleşme yapmalıyım'' dedi.



Bu arada, Selçuk Şahin'e Alman, İtalyan ve İspanyol kulüplerinden transfer teklifleri geldiği belirtildi.

