-SELÇUK'TA HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM İZMİR (A.A) - 14.11.2010 - İzmir'in Selçuk ilçesinde aletsel büyüklüğü 4 olarak ölçülen deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi verilerine göre, saat 07.21'de merkez üssü Selçuk olan 4 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi. Deprem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de hissedildi. Ayrıca, saat 05.20'de merkez üssü Selçuk, saat 05.37'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan 2.5 büyüklüklerinde çok hafif şiddetli deprem kaydedildi.