T24 LogoT24 Logo
Gündem

SELÇUK'TA HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM İZMİR (A.A)

14 Kasım 2010 10:59

-SELÇUK'TA HAFİF ŞİDDETLİ DEPREM İZMİR (A.A) - 14.11.2010 - İzmir'in Selçuk ilçesinde aletsel büyüklüğü 4 olarak ölçülen deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi verilerine göre, saat 07.21'de merkez üssü Selçuk olan 4 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem kaydedildi. Deprem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde de hissedildi. Ayrıca, saat 05.20'de merkez üssü Selçuk, saat 05.37'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan 2.5 büyüklüklerinde çok hafif şiddetli deprem kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24