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Selçuk'ta 53 kaçak yakalandı

Latif SANSÜR/SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesinden lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 53 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

13 Aralık 2018 18:12

Latif SANSÜR/SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesinden lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 53 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri bu sabah, şiddetli rüzgara rağmen yasa dış yollardan lastik botla Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakları fark etti. Çoğunluğu Afganistan uyruklu olan 29\'u çocuk ve 12\'si kadın toplam 53 kaçak kıyıya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçaklar, ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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