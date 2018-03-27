T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Selçuklu Kongre Merkezi'ne 'Türkiye'nin en iyi yatırımı' ödülü 

KONYA, (DHA) - KONYA'da, Selçuklu Belediyesi'nce yaptırılan Selçuklu Kongre Merkezi için 'Ace Of M

27 Mart 2018 18:32

KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Selçuklu Belediyesi\'nce yaptırılan Selçuklu Kongre Merkezi için \'Ace Of M.I.C.E. Awards 2018\' ödülleri kapsamında \'Türkiye\'nin en iyi yatırımı\' ödülü verildi.    
Bu yıl 6\'ncısı düzenlenen \'Ace Of M.I.C.E. Awards 2018\' uluslararası kongre, toplantı ve etkinlik ödülleri dağıtıldı. Toplantı ve kongre kategorisinde, 81 jüri üyesinin tam not kullandığı Selçuklu Kongre Merkezi için \'Türkiye\'nin en iyi yatırımı\' ödülü verildi. İstanbul\'da dün düzenlenen törende, kongre merkezi için verilen ödülü Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Selçuk Boynueğri\'nin elinden aldı. Sahneye Selçuklu Kongre Merkezi\'nin işletmecisi Recep Altınok ve proje mimari Murat Tabanlıoğlu ile birlikte çıkan Başkan Altay, Anadolu\'nun kalbinde önemli başyapıt inşa ettiklerini söyledi.
Kongre merkezinin 28 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını hatırlatan Altay, \'\'Merkezde birçok kongre ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyor ve şehrimize katma değer sağlıyoruz. Bugün de bizim için çok önemli olan \'Ace Of M.I.C.E. Ödülleri\' kapsamında yılın en iyi yatırım alanında bir ödül kazandık. Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için büyük mutluluk ve yapmış olduğumuz işlerin de ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından ödüllendirilmesi de bizim için çok önemli bir gurur kaynağı\'\' diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYA DHAKONYA Selçuklu BelediyesiSelçuklu Kongre MerkeziOfAwardsToplantıBelediye Başkanı UğurAltay TÜRSAB Yönetim KuruluSelçuk BoynueğriRecep AltınokMurat TabanlıoğluBaşkan Altay AnadoluKongreEkimCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24