-Selçuk Aydın unvan maçına çıkacak HAMBURG (A.A) - 08.09.2011 - Avrupa ve Dünya Kıtalararası şampiyonluklarının yanı sıra Dünya Gümüş Kemer şampiyonluğu bulunan boksör Selçuk Aydın, 19 Kasım'da dünya gümüş kemer şampiyonluk unvanını korumak için Trabzon'da ringe çıkacak Kanada'da yaşayan Rumen Ionut Dan Ion ile ikinci kez ringe çıkacak olan Aydın, 2010 yılının Haziran ayında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı puanla kazanmıştı. Stuttgart'ta Alman antrenör Conny Mittermeier ile birlikte antrenmanlarını sürdüren Aydın, Rumen rakibine karşı gerçekleştirdiği ilk maçı almasına rağmen, rakibinin, maça gölge düşürecek şaibeli demeçler vermesinin kendisini sinirlendirdiğini belirterek, ''İstanbul'daki maçı kazanmama rağmen rakibim dünya medyasına verdiği demeçlerde sürekli olarak; maçta hakkının yendiğini ve karşılaşmayı kendisinin kazandığını söyleyip isminden söz ettirmeye çalışıyordu. Yapılan spekülasyonlardan sonra, Dünya Boks konseyi (WBC) yaptığı açıklamada; Hakem kurulunun maçı tekrar izlediğini ve İstanbul'daki sonucun haklı ve spekülasyonların yersiz olduğunu açıkladı. Ben de ekibimle bir görüşme yaparak şartlar ne olursa olsun onunla tekrar dövüşmek istediğimi söyledim. Menajerim Ahmet Öner de benim bu konudaki hassasiyetimi göz önünde bulundurarak tekrar maç teklifi götürdü, onlar da kabul ettiler. Buradan sevenlerime şunu söylemek istiyorum: 19 Kasım gecesi Trabzon'da yapılacak olan sadece sıradan bir boks karşılaşması değil bir hesaplaşma olacaktır. Bu karşılaşmada onun kariyerini bitireceğim'' dedi. Selçuk Aydın, şimdiye kadar yaptığı 22 maçtan 17'sini nakavtla kazanan ve yenilgisi bulunmayan bir boksör. Rakibinin ise bugüne kadar çıktığı 29 maçta tek yenilgisi bulunuyor ve o yenilgiyi de Selçuk Aydın'dan aldı.