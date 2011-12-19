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Spor

Selçuk ve Ziegler'den kötü haber İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2011 17:31

-Selçuk ve Ziegler'den kötü haber İSTANBUL (A.A) - 19.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, 17. haftada 21 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, dünkü Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları, diğer futbolcuların ise pas organizasyonu ve minyatür kale maç yaptıkları bildirildi. Sakatlıkları bulunan Selçuk Şahin ve Ziegler'in katılmadığı antrenmanda, Fenerbahçe A2 takımı kadrosunda yer alan genç futbolcular Erten Ersu, Hasan Erbey, Recep Niyaz ve Berk Elitez de yer almadı. Sarı-lacivertliler, Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı basına kapalı antrenmanla tamamlayıp, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket edecek özel uçakla Antalya'ya gidecek. -Selçuk ve Ziegler'den kötü haber- Bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede sakatlık geçiren Selçuk Şahin ve Ziegler'den kötü haber geldi. Universal Çamlıca Hastanesi'nde MR'ı çekilen Selçuk Şahin'in sol arka üst adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği belirtilirken, bu futbolcu Antalya deplasmanında forma giyemeyecek. Maçta sol kulağına aldığı darbe nedeniyle rahatsızlığı bulunan Ziegler'in ise kulak zarında yırtık tespit edildiği bildirildi. Antrenmana çıkmayan Selçuk Şahin ve Ziegler'in tedavilerine başlandığı açıklandı.

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