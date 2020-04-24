Selçuk ve Muslera dışında maaş indirimine dönüş yapan olmadı

Galatasaray yönetiminin futbolculardan resmi olarak indirim istediği ancak kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera dışında, yüzde 30'luk teklife oyuncuların yanaşmadığı ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan resmen indirim istediklerini açıkladı ancak sarı-kırmızılılardan hayal kırıklığı çıktı.



Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom’da şu ana kadar indirim görüşmelerinden sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Muslera’nın olumlu dönüş yaptığı belirlendi. Diğer futbolcuların olumlu veya olumsuz dönüş yapmaması ise kafa karıştırdı.

Bu durum, sarı-kırmızılılarda rahatsızlık yarattı. Oyuncularla yapılacak ilk görüşmede ücretlerde indirim olacağını bekleyen idareciler, yaşanan gelişme ile hayal kırıklığına uğradı.

Görüşmelerde hemen indirimi kabul eden iki futbolcu oldu: Selçuk İnan ile Muslera. Selçuk İnan’ın sözleşmesinin sezon sonu biteceği ve iki aylık maaşını feda edeceği belirtildi. Muslera’nın ise yine iki aylık maaşını istemediği, buna karşın iki senelik yeni bir kontrat isteğinde bulunduğu bildirildi.