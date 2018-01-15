Selçuk Üniversitesi'nden hediye silah açıklaması: İhmali olanlar için gereği yapılacaktır

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Selçuk Üniversitesi\'nde Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler tarafından düzenlenen konserde, tepkilere neden olan tüfek hediye edilmesi ile ilgili üniversiteden yazılı açıklama yapıldı.

Alaeddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nde sanatçı Ali Kınık\'ın katıldığı konser düzenledi. Konser öncesi Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta\'ya 2 av tüfeği hediye etti. Hediye sırasında çekilen fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Üniversitede düzenlenen etkinlikte tüfeğin hediye edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine üniversite tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin hediye konusu ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 3 Ocak Çarşamba tarihinde bir konser sonrası gerçekleşen hediyeleşme ile üniversitemizin herhangi bir alakası yoktur. Kurumumuzun merkez ve ilçelerdeki sosyal tesisleri vatandaşlara ve öğrencilere önceden faaliyetleri ile ilgili bilgi verilmek şartıyla tahsis edilebilmektedir. Dün medyada çıkan hediyeleşme olayı önceden söylenmemiştir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup varsa ihmali olanlar için gereği yapılacaktır.\"



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