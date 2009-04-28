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Spor

Selçuk Üniversitesi'nde Karadağ istifa etti

28 Nisan 2009 19:58


Beko Basketbol Ligi takımlarından Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nin antrenörü Cengiz Karadağ görevinden istifa etti. 

Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'nde Cengiz Karadağ dönemi sona erdi.

Karadağ, liglerin bitmesine 2 hafta kalmasına rağmen oluşan şartlar gereği Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi Basketbol Takımı baş antrenörlüğü görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yönetime istifasını sunduğunu dile getiren Karadağ, ''Çalışmaya başladığım ilk günden beri her zaman bana büyük destek veren Selçuk Üniversitesi taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

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