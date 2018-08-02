Selçuk Üniversitesi Rektörü'nden ilginç dolar yorumu

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, dün akşam 5 5 Türk Lirasını aşan dolarla ilgili "Gündelik hayatımda hiç yer işgal etmiyor" dedi.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin, Emre adlı Twitter kullanıcısının "Hocam doların 5 lira oluşu hakkındaki düşünceniz nedir?" sorusuna “Gündelik hayatımda hiç yer işgal etmiyor" yanıtını verdi. Şahin'in cevabı sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından Emre adlı Twitter kullanıcı bu kez "İnşallah bir soru sordum diye üniversite hayatım bitmez" diye sordu. Rektör Şahin, soruya "Emre her iş kendi mecrasında akar" cevabını verdi.

"Hangi çağdan bağlanıyorsunuz Twitter’a?"

Bir başka Twitter kullanıcısı, “Hocam elektrik, doğalgaz ve benzin kullanmıyorsunuz herhalde. Hangi çağdan bağlanıyorsunuz Twitter’a?" diye sordu. Rektör Şahin bu soruya da “Tekraren söylüyorum, hayatımdaki öncelikler içerisinde ülkeye diz çöktürme amaçlı dolar kurundaki artışların hiç yeri yok'' yanıtını verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'den de Rektör Şahin'e “Sayın Rektör galiba maaşı dolarla alıyorsunuz?“ mesajı gönderdi. Rektör Şahin ise, “Dolar da maaş da, her şey değil” dedi.

Şahin, başka bir Twitter kullanıcısına da "Furkan yorma kendini güzel kardeşim. Doları umursamayarak kendilerini umursamadığımızı çok iyi anladılar bu beyefendiler" yanıtını verdi.