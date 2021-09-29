Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin listesi panoya asıldı

Konya Selçuk Üniversitesi'nde aşı olmayan ve eksik aşılı olan öğrencilerin listesi okul panosuna asıldı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde panoya asılan listelerin videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan kişi, "Öğrenciler teşhir edilerek ayrımcılığa maruz bırakılmaktadır. Bu hukuksuzluğun takipçisi olacağız" ifadeleri ile yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

Selçuk Üniversitesinde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin okul panosuna listesinin asılmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, fotoğrafları paylaşarak okulda yapılan uygulama hakkında yorumlarını paylaşırken, aşı listesi ile ilgili yankı bulan tartışmalar başladı. Görüntülerde "Tüm öğrencilerimizin mutlaka korona aşılarını tamamlamaları gerekmektedir" notuyla aşı olmayan ve aşısız öğrencilerin isim listelerinin asıldığı yer aldı.

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ibraz etmesi zorunlu hale gelirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütüleceği vurgusu yapıldı.