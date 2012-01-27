Selçuk Üniversitesi KCK'dan serbest bırakılan dört öğreciyi okuldan attı

T24 -

Öğrencileri 10. madde yaktı



Al sana özgür üniversite

Taraf gazetesinin haberine göre, KCK operasyonunda gözaltına alınıp tutuksuz yargılanan dört Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisinin 5 ocakta okullarıyla ilişiği kesildi. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, mahkeme heyetinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktığı dört öğrenciyi, “yasadışı kurumlara üye olma ve onlar adına faaliyette bulunma” iddiası ile okuldan attı.Son zamanlarda adeta gündelik yaşamın bir parçası haline gelen KCK operasyonlarından biri de 13 Nisan 2011’de Konya’da yapıldı. Örgütün üniversite ayağını oluşturdukları iddia edilen Hasan Doğan, Saffet Kaya, Emrah Demirtaş ve Şahin Atagün isimli Selçuk Üniversitesi öğrencileri gözaltına alındı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanmalarına karar verdiği öğrencileri serbest bıraktı.Öğrenciler, özgürlüğün keyfini çıkaramadan eğitim gördükleri üniversiteden kötü bir haber aldı. Üniversite rektörlüğü tutuksuz yargılanan öğrencileri “Yasadışı kurumlara üye olma ve onlar adına faaliyette bulunma” iddiası ile okuldan attı. Rektörlük aynı soruşturma kapsamında beş öğrenciye bir dönem uzaklaştırma, altı öğrenciye ise kınama cezası verdi.Dört öğrencinin okuldan atılmasıyla ilgili görüşlerini almak üzere aradığımız YÖK Başkanı Prof.Dr Gökhan Çetinsaya’ya ulaşmak mümkün olmadı.Öğrencilerin okuldan atılmasına, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin “Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası gerektiren fiil ve halleri”düzenleyen 10. Maddesi’nin e bendi neden oldu.Söz konusu maddenin e bendi şöyle:e) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak.Üniversitelerden atılan öğrencilerin durumuna ilişkin resmî olarak elde bulunan tek rakam ise dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun bir soruya verdiği yanıt. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin verdiği soru önergesini YÖK verilerine dayanarak yanıtlayan Çubukçu 2007-2010 yılları arasında tam 131 bin 452 üniversite öğrencisinin okullarıyla ilişiğinin kesildiğini bildirdi. İlişik kesme ve disiplin soruşturmasına ilişkin olarak da, afiş asmak, bildiri dağıtmak, üniversite yönetimini protesto etmek, devamsızlık, başarısızlık, örgüt adına propaganda yapmak gibi nedenler sıralandı.