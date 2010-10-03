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Spor

SELÇUK ŞAHİN ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2010 23:37

-SELÇUK ŞAHİN ADAY KADRODAN ÇIKARTILDI İSTANBUL (A.A) - 03.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda Almanya ve Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün kampa giren (A) Milli Takım'da, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin aday kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milli Takım Sağlık Ekibi'nin, sarı-lacivertli kulübün doktorlarından aldığı bilgi doğrultusunda sağ diz iç yan bağlarında yırtık oluştuğu öğrenilen Selçuk Şahin'in sağlık ekibinin önerisi ve teknik ekibin kararıyla aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

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