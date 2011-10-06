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Spor

Selçuk Şahin aday kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2011 19:03

-Selçuk Şahin aday kadrodan çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Milli futbolcu Selçuk Şahin, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde yarın Almanya, 11 Ekim Salı günü de Azerbaycan ile yapacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın dün yaptığı antrenmanın son bölümünde alt baldır bölgesinde hafif gerilme ve ağrı hisseden Selçuk'un bugün ayrıntılı muayenesi ve ileri radyolojik tetkiklerinin yapıldığı, tetkikler neticesinde tecrübeli futbolcunun alt baldır kas grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, A Milli Takım'ın kamp süreci ve maç takvimi göz önüne alındığında, Selçuk'un sakatlığının iyileşmesi için yeterince süre olmadığı, sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin kararıyla tecrübeli oyuncunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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