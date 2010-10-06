-SELÇUK ŞAHİN 2 AY SAHALARDAN UZAK İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Gençlerbirliği ile yapılan maçta sağ diz iç yan bağı kopan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Selçuk Şahin, yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Selçuk, FBTV'ye yaptığı açıklamada, sakatlığa sebep olan pozisyonun ilk anında yoğun bir ağrı hissettiğini ve oyundan çıktığını belirterek, ''Talihsiz bir sakatlık yaşıyorum. İki ay kadar takımdan ve sahalardan uzak kalacağım'' dedi. Maçta sakatlanıp, oyundan çıktığında en kötüsünü düşündüğünü ve çapraz bağlarının koptuğunu sanarak, büyük bir korku yaşadığını anlatan Selçuk, şöyle devam etti: ''Biliyorsunuz ki böyle bir durumda 6 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalıyorsunuz. Allah'tan öyle bir durum olmadı, yan bağlarda bir kopukluk oldu. Kötünün iyisi diyebileceğimiz bir sakatlık durumu. Takımım çıkışa geçmişti, sürekli oynamaya başlamıştım, milli takıma çağrılmıştım ve böyle bir şey yaşadım. Kendi adıma, her şeyin çok iyi gittiği bir dönemde bu durumu yaşamam beni biraz daha fazla üzdü. Daha önce de sakatlık yaşamış, çok daha zor sakatlıkları atlatmış biri olarak bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Amacım sakatlığım için verilen süreden daha önce takıma dönmek ve çalışmalara başlamak.'' Milli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe camiasından ve futbol ailesinin içindeki birçok farklı çevreden sürekli destek mesajları aldığını, bunun kendisine büyük bir moral olduğunu söyledi. -''ZAMAN FENERBAHÇE'NİN LEHİNE İŞLİYOR''- Selçuk Şahin, son maçlarda teknik direktörleri Aykut Kocaman'nın istediğine daha yakın bir oyun sergilediklerini, bundan sonra üstüne koyarak ilerleyeceklerini söyledi. ''Hocamız takımı bu duruma getirmek için çok uğraştı'' diyen milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı: ''Farklı oyuncuları, farklı bölgelerde denedi. Takım olabilmek için böyle bir süreçten geçmek gerekiyor. Hocamızın artık oyun sistemini yavaş yavaş oturttuğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalarımız var, ancak yükselişe geçtiğimiz de ortada. Henüz ligin başındayız ve zirveye yakınız. Zaman Fenerbahçe'nin lehine işliyor. Yeni arkadaşlarımızın da takıma alışması için zaman gerekiyordu ve onlar da çabuk uyum sağladılar. Biz zorlukların üstesinden gelebilecek bir takımız. Önemli maçlar oynadık ve 3 maçı daha kayıpsız geçersek zirvede olabiliriz.'' Selçuk, Konyaspor, Galatasaray ve Bursaspor ile arka arkaya yapacakları maçlara da değinerek, ''Konyaspor, lige yeni çıkan ve ne yapacağı henüz net olmayan güçlü bir takım, zor bir maç. Galatasaray maçını konuşmaya gerek yok, maçın ciddiyeti ortada. Bursaspor da son 2 yıldır üst düzey oynayan iyi bir takım. Bizi zor bir dönem bekliyor. Ancak bir hava yakalamışken, bu 3 maçı da kayıpsız atlatabiliriz'' dedi. Sakatlığı nedeniyle (A) Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Selçuk, Türkiye'nin Almanya ile yapacağı maçın çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Milli takımımız, elemelere çok iyi başladı ve 2'de 2 yaptık. Önümüzdeki maç da çok önemli hatta belki de grubun en önemli maçı. Bu maçı kayıpsız geçmek, kazanmak çok önemli. Kazanırsak bizim için tam anlamıyla bir avantaj olur. Akıllı oynamak gerekiyor. Oradan yenilmeden dönmemiz gerekiyor. Almanya'yı yenebilecek bir takımız. Orada yaşayan Türkleri de düşünürsek deplasman maçı gibi geçmeyeceği bir gerçek'' diye konuştu.