Selçuk Özdağ: Ondan sonra Fetullah Gülen niye çıkıyor; yurtları doğru yapsana

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Manisa’da üniversite öğrencilerinin barınma sorunları ile ilgili olarak, “Ondan sonra Fetullah Gülen niye çıkıyor. Fetullah Gülen de çıkar başkaları da çıkar. Yurtları doğru yapsana, okulları doğru yapsana” dedi.

Üniversite öğrencileri, yurt ve kiraların yüksek olmasıyla ilgili başlattıkları 'barınamıyoruz' eylemi gündemdeki yerini korurken Özdağ da Fetullah Gülen yurtları sorununa değindi.

Kuru üzüm fiyatlarına da tepki gösteren Özdağ, şunları söyledi:

“Geçen seneki fiyatlar bu sene. Enflasyon ortada. Sayın Erdoğan’ı ben muhatap kabul ederim, milletvekillerini etmem ki. Sensin Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı. Cumhurbaşkanlığının şapkasına sığınarak ‘Ben bundan muafım’ diyemezsin. Manisa tarım bölgesi, sanayi bölgesi, esnaf şehridir. Bu insanlar ne yapacak. Biz uzaya adım adım gidiyormuşuz. O gün Bakan Mustafa Varank öyle söyledi. Bırak uzaya gitmeyi, sen bu üzümün girdilerini bir ucuzlat. Tank yapacağınıza yerli ilaç yapın, yerli gübre üretin. Bu ülkeyi tek adamla yönetemezsiniz.”

"Manisa'da yurt sorunu çözülemiyor"

Özdağ, Manisa’da yurt sorununu çözemeyen zihniyet ve yönetimlerle karşı karşıya olduklarını dile getirerek; “Ondan sonra Fetullah Gülen niye çıkıyor. Fetullah Gülen de çıkar başkaları da çıkar. Yurtları doğru yapsana, okulları doğru yapsana. 13 tane organize sanayi bölgesi var ara eleman yok. Burada endüstri meslek liseleri kurun, diyoruz ihtiyaç olmayan bir şeyi açarsanız o israftır” dedi.