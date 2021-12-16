Selçuk Özdağ'dan "OHAL" tepkisi: Bu krizi yaratan iktidar ve liderinin kafalarının içindeki çarpık ideolojik mantıktır

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, birkaç gündür konuşulan OHAL tartışmasını değerlendirdi. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Özdağ, “OHAL çok büyük problemler doğurur… Bilinçli bir şekilde ülkeyi ekonomik ve siyasal krizin içine sok ama kendi kusuru değilmiş gibi 'ağır ekonomik hâl' sebebiyle olağanüstü hâl ilan et. Milletin bankalarındaki dövizlerine el koy… Bu krizi yaratan iktidar ve liderinin kafalarının içindeki çarpık ideolojik mantıktır” değerlendirmesini yaptı.

“O ideolojik mantık içinde yaptıkları her uygulama, bu ülkeye ne kadar büyük bir maliyet yaşatsa da umurlarında olmuyor. Kendim ettim kendim buldum demek cesareti bile gösteremeyen korkak bir yönetimin yapacağı tek şey, erken seçim kararı alıp ülkeyi bir an önce seçime götürmektir” diyen Özdağ, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“OHAL'de de ‘Bu hâl'de de, ‘Şu hâl'de de gideceksiniz. Tüm bu olağanüstü hâl tartışmaları milleti buna alıştırma ve hazırlama faaliyeti midir yoksa İzzet Özgenç'in bu açıklamayı yaparak aslında olmasını tahmin ettiği bu durumu deşifre ederek bir ön alma çabası mıdır?"