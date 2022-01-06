Selçuk Özdağ: AKP'de çok önemli bir kişi tarafından arandım, makamlar teklif edildi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, AKP’nin çok önemli isimlerinden birinin kendisini arayıp Davutoğlu’nun yanında durmaması şartıyla kendisine makam teklif ettiğini iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Tele 1'de yayınlanan Tuba Emlek’in sunduğu Mercek programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun istifasından sonra AKP’nin çok önemli bir ismi tarafından arandığını söyleyen Özdağ şunları ifade etti:

“Sayın Davutoğlu görevden alınırken hiçbir zaman kendi istikbalimi düşünmedim. Çok şey teklif edildi bana, çok dünyalıklar, makamlar teklif edildi. Ben kabul etmedim bunları, ülkemi düşündüm. Ahmet Davutoğlu’nun yanında olmamak şartıyla, size karşı çok mahcubuz, mahcubiyetimizi gidermek istiyoruz ama nasıl gidereceğimize sizin karar vermenizi istiyoruz. Bu ne demek?

Ahmet Davutoğlu parti kurmadan bir kaç ay önce benimle bu görüşmeleri yaptılar. Biz kesin ihraç talebiyle disipline verilmiş ve parti kurma aşaması sırasındaydık. O sırada arandım ben çok önemli bir kişi tarafından. Bana niçin saldırdılar? Ben bir yerde bir demeç vermiştim ve onu da tweet atmıştım. Ben birilerinin nasırına basmamış olsaydım, onların menfaatlerini deşifre etmemiş olsaydım, geçmişlerini ifşa etmeseydim saldırıya uğramazdım ki.”