Selçuk Mızraklı'dan Newroz mesajı

Kayseri Bünyan Cezaevinde tutuklu bulunan ve “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası verilen görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, Twitter hesabından Newroz’u kutladı.

Mızraklı, Newroz’u kutladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Üç kibriti bayrak diye devralan ateşin ve güneşin çocukları, bu mirasa dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyor. Direnişin ateşi olan Newroz, zindanlardan sokaklara büyüyor. Günümüz Dehaklarının zulmü karşısında büyüyen direniş, mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. Newroz Pîroz Be.”

Avukatı tahliye istedi

Gazete Duvar'ın haberine göre Selçuk Mızraklı’nın Avukatı Muhsin Bilal ise müvekkilinin tahliyesini istedi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan tahliye başvurusunda, şöyle denildi:

“Demokratik Toplum Kongresine ilişkin açılan kamu davalarında ve devam eden davalar da tutuklu sanık bulunmuyor. İtirafçının beyanları nedeniyle, haklarında soruşturma yürütülen ve kamu davası açılan kişiler hakkında da herhangi bir tutuklama kararı verilmedi. Bu nedenle Adnan Selçuk Mızraklı hakkında tutukluluk halinin devamı kararının verilmesi hukuka aykırıdır. Özellikle küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar üreten korona virüs salgını cezaevi infaz kurumlarında gerçek ve ciddi tehdit oluşturduğundan Mızraklı hakkında Ulusal ve Uluslararası hukuka temelden aykırı oluşturulan politik saiklere dayalı değerlendirme üzerinden tutukluluk halinin devamı kararı son derece dramatik ve yıkıcı sonuçlar ortaya çıkaracağından tahliyesini talep ediyoruz.”