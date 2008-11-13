Selçuk: Medya mide bulandırıyor

Yazar İlhan Selçuk, son günlerde Aydın Doğan'a yüklenen Star gazetesinin patronu eski solcu Ethem Sancak'ı köşesine taşıdı. Kendisi de Ergenekon sanıklarından olan Selçuk, aynı soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Sancak için, Cumhuriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısında şunları yazdı:Medya Mide Bulandırıyor...Ethem Sancak kim?..Sözü Fethullahçı, öteki deyişle Feto’cu Zaman gazetesine bırakmakta yarar var:Siirt’te aşiret reisi...Eski Maocu..Marksçı..Eski komünist..Kendi ifadesine göre meşhur Şaban Dişli’nin yakın arkadaşı..İlaç dağıtım sektörünün yüzde 40’ını elinde bulunduran ‘Hedef Alliance’in patronu..Daha birçok şirketin de patronu..Televizyonda Kanal 24’ün patronu..Star gazetesinin patronu...Fethullahçı Zaman gazetesi adına Ethem Sancak’la röportaj yapan Nuriye Akman soruyor:“- Siz patron olarak haberlere karışır mısınız?.. Yoksa ‘Gazeteciler bilir’ mi dersiniz?”Patron yanıtlıyor:“- Ben gazetenin yayın stratejisini stratejik anlamda çok kalın çizgilerle beraber oluştururum.”Ayrıca röportajın manşete çıkardığı laflarıyla da Ethem Sancak’ın kimliği damgalanıyor...Ne demiş Star’ın patronu:“- Tayyip Erdoğan benim idolüm...”Bu da yetmemiş, eklemiş:“- Ben ona sevdalıyım...”Vay.. vay.. vay..Bu arada bir nokta daha ilgimi çekti...Soruyorlar:“- Ergenekon kapsamında (Savcı Zekeriya Öz’e) ifade verdiniz, size ne sordular?..”Yanıt:“- Tuncay Güney bazı iddialarda bulunmuş, benimle ilgili, onu sordular...”Not: Bu Tuncay Güney Ergenekon davasının maskotu, fıttırık bir ajan, Kanada’da haham olduğu belirtilen bir kişi...Şimdi gelelim yazımızın can alıcı noktasına...Star’ın dünkü sayısında (12 Kasım 2008) sürmanşet haberini üç kişinin yan yana fotoğrafları süslüyor:Doğu Perinçek..Veli Küçük..Aydın Doğan..İkinci başlıktaki şu tümce gazetenin amacını vurguluyor:“Aydın Doğan neden Ergenekon sanığı değil?..”Sen şu komünistlikten, Marksçılıktan, Maoculuktan dönme aşiret reisinin medyada yaptığına bak...Medya ne hallere düştü?..Peki, elle tutulur, gözle görülürcesine çivisi çıkmış Türkiye’de Ethem Sancak neden gazetesine böyle bir sürmanşet atar?..Yanıt olarak akla ne geliyor?..Recep Tayyip Erdoğan ne demişti:“- Ben Ergenekon davasının savcısıyım...”Ethem Sancak ne demişti:“- Tayyip Erdoğan benim idolüm, ben ona sevdalıyım...”Ethem Sancak’ın Star’ı bu manşetiyle Ergenekon davasının da ne mene bir şey olduğunu sergiliyor...Ortaya çıkan tablo öylesine mide bulandırıcı ki söylenecek fazla bir şey yok...