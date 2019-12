Selçuk kupa finaline hazır

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan futbolculardan Selçuk, teknik direktör Aragones'in görev vermesi durumunda, Fortis Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş'a karşı forma giyebilecek.







Fortis Türkiye Kupası finalinde bugün saat 20.00’de Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’ye Selçuk Şahin’den iyi haber geldi.



Fenerbahçe Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, kulüp doktoru Piyer Arzuman eşliğinde sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Selçuk, Can ve Abdülkadir'i muayene etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, arka adalesinde kas zorlanması bulunan Selçuk'un tedavisinin planlandığı gibi devam edeceği belirtilirken, İzmir'e götürülecek futbolcunun teknik direktör Luis Aragones'in görev vermesi halinde de final mücadelesinde Beşiktaş'a karşı forma giyebileceği kaydedildi.



CAN ARAT SEZONU KAPATTI



Beşiktaş maçı için yapılan ilk antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan savunma oyuncusu Can Arat'ın sezonu kapattığı bildirildi.



Açıklamada, Can'ın sol ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği belirtilerek, ''Can Arat, 3 hafta süreyle ayak bileğine aircast takacak ve bu süre içerisinde antrenmanlara çıkamayacak'' denildi.



ABDÜLKADİR'E KAS GÜCÜ TESTİ



Fenerbahçe'nin devre arasında Ankaragücü'nden transfer ettiği, sezonun ikinci yarısında adeta sakatlıkla mücadele eden genç futbolcu Abdülkadir'in 13 Mayıs Çarşamba günü kas gücünün ölçüleceği bir teste tabi tutulacağı bildirildi.



Genç oyuncunun bu testten geçmesi durumunda 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.