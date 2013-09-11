Selçuk koltuk değnekleriyle yürüdü

Romanya maçında sakatlanan ancak oyuna devam eden Selçuk İnan, maç sonunda stadı koltuk değnekleriyle terk etti.



Bükreş'teki National Arena'da oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında sol ayağına darbe alan Selçuk, sağlık görevlileri tarafından saha kenarına alınmıştı.

Selçuk, daha sonra tedavisinin ardından oyuna geri dönmüştü.

Maç sonu yapılan kontrollerde, Selçuk'un aldığı darbenin ciddi olduğu ve futbolcunun bugün MR'ının çekileceği öğrenildi. Selçuk İnan, maç sonu stadı koltuk değneğiyle terk etti.

Galatasaraylı oyuncunun, Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'dan sonra belli olacak.