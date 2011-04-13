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Spor

SELÇUK İNAN'IN TRABZONDA KALMA ŞARTI TRABZON (A.A)

13 Nisan 2011 13:01

-SELÇUK İNAN'IN TRABZONDA KALMA ŞARTI TRABZON (A.A) - 13.04.2011 - Trabzonspor asbaşkanı Nevzat Şakar, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Selçuk İnan konusunda, "Başkanımız kendisi ve menajeriyle de konuştu. Selçuk, yurt dışına gitmezse Trabzonspor'da kalacağını açıklıkla bize söyledi" dedi. Şakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışı yapmalarına karşın Hüseyin Avni Aker Stadı tribünlerinin tam olarak dolmadığını belirterek, ''Artık tribünler dolacaktır diye düşünüyoruz. Ligin bitimine 6 maç kaldı. Taraftarımızın yönetime teknik kadro ve futbolculara gerekli desteği vermesinin zamanı geldi, geçiyor bile'' dedi. Taraftarların desteğinden memnun olduklarını ancak daha iyi olmasını istediklerini anlatan Şakar, ''Şampiyonluk yolunda her zamankinden daha fazla destek vermelerini istiyoruz. Taraftarımız gereğini yapacaktır. Bursaspor ve ondan sonra şehrimizde oynayacağımız maçlarda stadı doldurup gerekli desteği takımımıza vereceklerdir'' ifadesini kullandı. Şakar, Bursaspor maçı öncesi ortaya atılan çeşitli spekülasyonlara da açıklık getirerek, ''Bursapor da diğer takımlar gibi bizim dostumuz, kardeş takımımız. Her rakip aynı. Bizim için hiçbir rakip farklı değil. Ortaya atılan spekülasyonları çirkin biliyorum. Trabzonspor, bütün maçlarını çıkıp sahada oynar ve kazanır'' dedi. -SELÇUK İNAN'IN TRANSFERİ- Şakar, sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceği iddia edilen Selçuk İnan konusunda, ''Selçuk'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Başkanımız kendisi ve menajeriyle de konuştu. Selçuk, yurt dışına gitmezse Trabzonspor'da kalacağını açıklıkla bize söyledi, anlattı. O konuda bir problem yok. Devre arasında konuşmuştuk Selçuk ile ligler bittikten sonra da konuşacağız. Gönlü Trabzonspor'dan yana'' ifadesini kullandı. Bursaspor maçı öncesi takımın moral ve motivasyonun iyi seviyede olduğunu vurgulayan Şakar, herhangi bir sıkıntılarının olmadığını kaydetti. -ŞAMPİYONLUK PRİMİ YÜKSELTİLİYOR- Bu arada, Trabzonspor'da, sezon başında futbolcu başına belirlenen 150 bin liralık şampiyonluk priminin daha da iyileştirilmesi konusunda yönetim kurulunun çalışma yaptığı bildirildi. Teknik direktör Şenol Güneş ile yönetim kurulunun bu konuda hafta içinde görüşme yapacağı ve ona göre şampiyonluk priminin netleşeceği öğrenildi.

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