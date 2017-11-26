Selçuk İnan’ın ‘S8’ inadı

Galatasaraylı Selçuk İnan, Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisinin de ‘S8’ markasıyla tanındığını ve isminin tescilli olduğunu söyleyerek Samsung'a dava açtı ve S8 marka telefonların imhasını talep etti.

S8 olarak kısaltılan Samsung 8'in Türkiye'deki isim haklarından rahatsız olan İnan, Akşam gazetesinin haberine göre sosyal medya ismini de kanıt göstererek Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'a dava açtı.

100 bin TL’lik tazminat davası

İnan'ın avukatı, "Davalı müvekkilim adına tescilli markasını ayırt edilemeyecek kadar bir benzerini kullanmaktan çekinmemiştir. Müvekkilimin tescilden doğan hakları açıkça ihlal edilmektedir. Öncelikli olarak ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle davalının 'S8' ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istiyoruz. Ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini istiyoruz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 lirası maddi, 100.000 lirası manevi olmak üzere 110.000 lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın 'Q7', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisi de 4 yıl önce 'S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirdi. Samsung firması ise geçen yıl piyasaya 'S8' modelini sürdü. İnan, 'S8' markası ve isim hakkının kendisine ait olduğunu belirterek elektronik devine 8 Haziran 2017'de noterden bir ihtarname göndermiş ve telefonun kullanımın durdurulmasını istemiş, ancak Samsung ihtarnameye cevap vermemişti.(Sputnik Türkiye)