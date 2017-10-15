Selçuk İnan'dan taraftarların eleştirilerine yanıt: Canları sağ olsun

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u 2-0 yendiği maçta ilk golün asistini yapan Selçuk İnan, UltrAslan taraftar grubunun kendisi adına geçen haftalarda yayınladığı 'eleştirel' açıklamayla ilgili, "Canları sağ olsun. Şampiyon olup onları mutlu etmek için sahadayız" yanıtını verdi.

Konyaspor deplasmanında 32. dakikada ağrıları bulunan Garry Rodrigues'in yerine giren ve maçı bir asistle tamamlayan milli futbolcu, takım içinde herkesin birbiri için mücadele ettiğini söyledi.

Selçuk İnan'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Her maç olduğu gibi kazanmak için sahadaydık. Dirençli bir rakibimiz vardı. Sezon başından beri çok iyi çalışıyoruz, sahaya da istediklerimizi yansıtabiliyoruz.

İyi bir takım olduk. Herkes birbiri için mücadele ediyor. Fedakarlık yapıyor, birbirini seviyor. Çok önemli bir galibiyet aldık, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

"Süre aldığımda iyi oynuyorum"

"Açıklamayla ilgili çok bir şey yok. Canları sağolsun. Hepimiz Galatasaray'ın iyiliğini istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok önemli bir itici güç. Sahaya şampiyon olup onları sevindirmek için çıkıyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak.

Milli Takım'da da burada da süre aldığım için iyi oynadığım söylenebilir. Ne kadar süre verilirse verilsin biz profesyoneliz. Elimden geldiğince takım arkadaşlarıma yardımcı olmak benim görevim."