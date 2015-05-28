Selçuk İnan'dan 'kek kalıbı' yorumu

Süper Lig'de dördüncü yıldızı kazanan Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, sezon başında 'kak kalıbı' yorumları yapılan yıldız şeklindeki platformda verdikleri pozun, şampiyonluğa inançlarının bir göstergesi olduğunu söyledi. Kendilerine inananları mahcup etmedikleri için mutlu olduklarını kaydeden sarı-kırmızılı takımın kaptanı, "O kalıbın içine girdik, ama Allah bize şampiyonluğu nasip etti. Bununla ilgili dalga da geçildi ancak biz inanmıştık. O kalıbın içine girmek bir inanç göstergesiydi. Bunu başardığımız için de mutluyum" ifadelerini kullandı. "Takım arkadaşlarımı, teknik ekibi, taraftarları ve yöneticilerimizi kutluyorum" diyen İnan, "Dördüncü yıldızı takacağımıza herkes inanmıştı. Biz de takım olarak kenetlendik. Bu şampiyonlukta herkesin emeği var. Formamıza bir yıldız taktık" dedi.

'Sezona kötü başladık'

Selçuk İnan, çok önemli bir şampiyonluk kazandıklarını dile getirerek, "Sezona kötü başladık. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istemediğimiz sonuçlar aldık. Teknik direktör değişikliği oldu. Doğruyu söylemek gerekirse bu sene gerçekten aklımızda sadece dördüncü yıldızı takmak vardı" diye konuştu.



Milli futbolcu, Galatasaray'daki 4. sezonunda üçüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadığını, ancak bu sezonki şampiyonluğun kendisinde özel bir yerinin bulunduğunu kaydetti.

Önemli bir başarı yakaladıklarını anlatan Selçuk İnan, şöyle dedi:

"Dört senede 3 şampiyonluğun önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Galatasaray'a geldikten sonra da 6. kupam oldu. İnşallah Türkiye Kupası'nı da alırız. Kendi adıma güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum. Hepsi çok önemli başarılardı, çok önemli şampiyonluklardı. Ancak yıldızı takmak başka bir şey. Benim için en önemli şampiyonluk bu seneydi. İnşallah önümüzdeki yıl dördüncü şampiyonluğumu da yaşarım."

'Hamza hocanın gelmesi şampiyonlukta önemli bir rol oynadı'

Selçuk İnan, sezon içinde teknik direktör değişikliği yaşadıklarının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız kötü sonuçların ardından başkanımız ve yöneticilerimiz, bir değişiklik olması gerektiğini uygun gördüler. Doğruyu söylemek gerekirse bu da takıma çok olumlu yansıdı. Hamza hocanın gelmesi, bizi iyi tanıması, rahat ve özgür bırakması, bize inanması, şampiyonlukta önemli bir rol oynadı. Onun da katkısı çok büyük" diye konuştu.