Selçuk İnan'a talip var!

Galatasaray’da yaz transfer döneminde yapılan transferler sonrasında alternatifleri çoğalan Selçuk İnan’a talip çıktı.

Türk taraftarların Demba Ba ile kavgalarından tanıdığı Al Jaish’in hocası Sabri Lamouchi’nin verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Katar ekibinin başkanı Abdullah Bin Hamad’ın Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Selçuk İnan’ın fiyatını sorduğu bildirildi.

Galatasaray yönetiminin, kaptan Selçuk İnan için 5 milyon euroluk bir rakam belirlediği, Al Jaish’in tecrübeli futbolcuya Galatasaray’dan kazandığı 2.8 milyon euroyu da garanti ettiği gelen bilgiler arasında…

Daha önce Çin’e gitmeyen Selçuk İnan’ın, Katar’dan gelen teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Galatasaray yönetimi ise, taraftarların son dönemde gözden çıkardığı Selçuk İnan’ı Arap ekibine göndermeye sıcak bakıyor.