T24 LogoT24 Logo
Spor

Selçuk İnan'a talip var!

Tecrübeli oyuncuya, Katar ekibi Al Jaish talip oldu

09 Eylül 2016 13:31

Galatasaray’da yaz transfer döneminde yapılan transferler sonrasında alternatifleri çoğalan Selçuk İnan’a talip çıktı.

Türk taraftarların Demba Ba ile kavgalarından tanıdığı Al Jaish’in hocası Sabri Lamouchi’nin verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen Katar ekibinin başkanı Abdullah Bin Hamad’ın Galatasaray’a menajerler aracılığıyla Selçuk İnan’ın fiyatını sorduğu bildirildi.

Galatasaray yönetiminin, kaptan Selçuk İnan için 5 milyon euroluk bir rakam belirlediği, Al Jaish’in tecrübeli futbolcuya Galatasaray’dan kazandığı 2.8 milyon euroyu da garanti ettiği gelen bilgiler arasında…

Daha önce Çin’e gitmeyen Selçuk İnan’ın, Katar’dan gelen teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu. Galatasaray yönetimi ise, taraftarların son dönemde gözden çıkardığı Selçuk İnan’ı Arap ekibine göndermeye sıcak bakıyor.

ETİKETLER

Selçuk İnanGalatasarayKatarTransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24