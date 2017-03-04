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Spor

Selçuk İnan, Trabzonspor'a mı gidiyor?

Selçuk İnan'ın Galatasaray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor

04 Mart 2017 16:29

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Burak Yılmaz'ın ardından  Selçuk İnan'ı da gündemine aldığı iddia edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Galatasaray'da son dönemde gözden düşen ve sezon sonunda takımdan gönderileceği konuşulan eski öğrencisinin geri alınmasını istediği öne sürüldü. Yanal'ın yöneticilere de bu talebini ilettiği iddia edildi.

Başkan Muharrem Usta'nın Selçuk İnan'ın da menajerliğini yapan Batur Altıparmak ile Okay Yokuşlu için yaptığı görüşmede konunun açıldığı ileri sürülürken, Selçuk'un Galatasaray'dan ayrılması halinde Ersun Yanal ile tekrar çalışma fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

Selçuk İnan ile Manisaspor'da beraber çalışan Ersun Yanal, tecrübeli futbolcuyu daha sonra Trabzonspor'a aldırmış ve milli takıma kadar yükselme sürecinde pay sahibi olmuştu. 32 yaşındaki Selçuk İnan'ın Galatasaray ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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