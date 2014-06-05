Selçuk İnan: Terim'in gidişi bizi yıprattı ve etkiledi

Galatasaray’ın kaptanları Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu, geride kalan sezonu değerlendirdi. İki tecrübeli oyuncu da deplasmanda kaybettikleri puanlar nedeniyle şampiyonluktan olduklarını söyledi. Selçuk, teknik direktör Fatih Terim’in gidişinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirtirken, Sabri dördüncü yıldızı takıp tarihe geçeceklerini söyledi.

-Galatasaray’ın iki kaptanı Selçuk İnan ve Sabri Sarıoğlu, kulüp dergisine konuştu. Geçen hafta Sarı-Kırmızılı takımla 2019’a kadar mukavelesini uzatan Selçuk, şampiyonluk yolunda rehavete girdiklerini söyledi. İnan, “Süper Kupa ve Emirates turnuvasını kaldırdık. Kadromuz şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi. Bu da bize bir rehavet getirdi.” dedi.

Teknik Direktör Fatih Terim’in ani ayrılışının futbolcuları olumsuz yönde etkilediğini aktaran Selçuk, “Fatih hocanın gitmesi basında çok yazıldı, çizildi. Yaşanan başkan-hoca ilişkisi. Bunlar açıkçası bizi yıprattı ve etkiledi.” diye konuştu. Bu sezon şampiyonlukta şans faktörünün çok önemli olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki yetenek, “Fenerbahçe şampiyon olmayı hak etti. Ama birçok kez son dakika golleri ile maç kazandılar. Bu her zaman olabilecek bir şey değildi. Biz de sürekli Şampiyonlar Ligi’ni düşündüğümüzden, Juventus ile Chelsea maçları arasında çok maç kaybettik.” ifadesini kullandı. Bu sezon oynadığı mevki nedeniyle zorlandığını ve bu durumun, performansına yansıdığını vurgulayan İnan, Galatasaray’a gelmeden önce Avrupa hedefinin olduğunu vurgulayarak, “Ama Galatasaray’da oynadıktan sonra Avrupa hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Galatasaray’ı çok seviyorum. Yurtdışına çıkmak olarak bakarsak konuya, o hedefimi hocalık kariyerime ertelemeyi düşünüyorum. Galatasaray’da uzun yıllar futbol oynayıp başarılar kazanmak istiyorum.” şeklinde konuştu. Sabri Sarıoğlu ise deplasmanda kaybedilen puanların şampiyonluğu kaçırmalarına neden olduğunu ifade etti. Gelecek sezon 4. yıldızı takmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten kaptanlar şöyle bitirdi: “4. yıldızı takmak, tarihe geçmek anlamına geliyor. Bu, bizim için bir fırsattır. Biz de bunu başarmak için her şeyi yapacağız.” Selçuk İnan, geçtiğimiz sezon 44 resmî maçta forma giydi. Tüm karşılaşmalara ilk 11’de başlayan başarılı oyuncu, 4’ü penaltıdan olmak üzere 9 gol attı. Selçuk, 10 kez sarı kart görürken, 1 kez de oyun dışında kaldı. Sabri Sarıoğlu da 22’si ilk 11 olmak üzere 30maçta süre aldı. Sezonu 1 golle kapatan tecrübeli futbolcu 3 de sarı kart gördü.

Cim Bom, Astori’yi heyecanlandırdı

Galatasaray’ın stoper adayları arasında öne çıkan isimlerden Cagliari’nin oyuncusu Davide Astori için menajeri Claudio Vigorelli’den açıklamalar geldi. Menajer, Astori’nin takımdan ayrılma zamanı geldiğini söylerken, “Davide için Lazio ve Roma’nın ilgisi var, ancak Galatasaray’ın teklifini de göz ardı edemeyiz. Türkiye’den gelen teklif hoşumuza gitti, ancak henüz bir anlaşmaya varamadık.” ifadelerini kullandı.

Aslan’ın yeni adresi Büyükçekmece

Galatasaray, Büyükçekmece’deki arazisini altyapıda kullanmaya karar kıldı. Sarı-Kırmızılılara Büyükçekmece Belediyesi tarafından tahsis edilen 400 dönüm arazinin değerlendirilmesi için çözüm bulundu. Arazide çok katlı inşaat yapamayacak olan yönetim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden altyapısını buraya kaydırma kararı aldı. Tesis inşaatına bu yaz sonunda başlanacağı ve bir yıl içerisinde tamamlanacağı bildirildi.