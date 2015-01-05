Selçuk İnan: Prandelli İtalyan olduğu için...

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaş galibiyeti sonrası konuştu. Prandelli dönemini değerlendiren İnan, derbide Veli'nin gördüğü kırmızı kartı da anlattı. Prandelli'nin kendini kanıtlamış bir teknik adam olduğunu vurgulayan Selçuk, "Bazı insanlar 'Prandelli döneminde oynamadınız' diyor. Hocalar ne istiyorsa biz onu yapmaya çalışıyoruz. Prandelli İtalyan olduğu için daha çok defansif oynuyorduk. Bizden onu istiyordu" dedi.

Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına geçmesiyle bazı değşiklikler olduğunu söyleyen İnan, "Çünkü Hamza hoca bize sürekli oynamamız gerektiğini söylüyor. Belki diğer takımlar defans yaparak da şampiyon olmuşlardır. Ancak biz Galatasaray'da bunu hiç yapamadık. Galatasaray her zaman oynamak isteyen, önde basan ve maçı kazanan, koparan bir takım oldu. Belki Prandelli bunu tam idrak edemedi. Bizden başka şeyler istedi, o da tutmadı, aşı tutmadı" dedi.

'Öncelik 4. yıldızdı'

Prandelli'nin "Türkiye ligi bizim için daha önemli" yönündeki açıklamalarının kendilerini etkileyip, etkilemediğinin sorulması üzerine Selçuk, "Biz 'Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsemedik, Türkiye ligi bizim için daha önemli' diyemeyiz ama sıralama yaptığınız zaman sadece Prandelli'nin değil, hem futbolcuların hem yöneticilerin öncelikli hedefi 4. yıldız. Ancak bu 'Şampiyonlar Ligi'nden hemen elenmek istiyoruz, grubu geçmek istemiyoruz' anlamına gelmez. Bu sene takım olarak istediğimiz şeyleri Avrupa'ya yansıtamadık. Belki gizliden gizliye içimizde 4. yıldız sevdası oluştu. O yüzden sadece eski hocamıza bunu yüklemek doğru değil" diye konuştu.

Veli'nin gördüğü kırmızı kart

"Olcay, Melo'ya sert bir faul yaptı. Sonra Melo'ya kızdı. Onun üzerine Veli geldi. Veli'nin hareketi bence kırmızı kart. Bir oyuncunun bir oyuncuya vurma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Veli'ye iyilik yaptım ve vurmadan önce 'Yapma kırmızı kart görürsün' dedim. Bunların hepsi bizim arkadaşımız. Kimsenin atılmasını istemem. Kesinlikle boğazına bir şey yapmadım, eğer öyle düşünüyorlarsa sadece gülerim. Veli'nin eli Sneijder'in gözüne geliyor. Yapmaması lazım."