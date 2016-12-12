Selçuk İnan: Hayatımın en uzun mesafesiydi

Gaziantespor maçı öncesi taraftarların çağrısıyla bir çevik kuvvet polisiyle sahanın ortasına gelerek tribünleri selamlayan Selçuk İnan, "Ben de polis arkadaşımızı alıp oraya giderken elim ayağım boşaldı. O 20 metrelik mesafesi bile hayatımın en uzun mesafesiydi.” diye konuştu.

Selçuk İnan, Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısının, kendilerini çok üzdüğünü belirtti. Milli futbolcu maç öncesinde bir çevik kuvvet polisiyle saha ortasına gelerek taraftarı selamladığı o anları da attı.

Selçuk İnan şunları söyledi: "Aslında bugün hiç futbol konuşmak istemiyorum. Yersiz, anlamsız olur. Zihinsel olarak çok zor hazırlandık maça, yıkık durumdaydık. Ama profesyoneliz ve kazanılması gereken bir maçı kazandık. Bazen söyleyecek söz bulamazsanız ya, ben o durumdayım. Terörü her zaman lanetliyoruz. Gerçekten çok üzgündük. Bu şartlarda maça çıktık.



Taraftarlarımız istedi. Ben de polis arkadaşımızı alıp oraya giderken elim ayağım boşaldı. Zamanında nasıl geçtiğini bile anlamadım. O 20 metrelik mesafesi bile hayatımın en uzun mesafesiydi.”