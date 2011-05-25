Selçuk İnan, Hasan Şaş ile buluştu

T24

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transferi için uğraş verdiği milli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce teknik direktör Fatih Terim'in telefonla da görüştüğü ileri sürülen Selçuk İnan ile bu kez Terim'in yardımcısı Hasan Şaş Astoria Alışveriş Merkezi'nde uzun bir görüşme yaptı.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takımdan ayrılacağını onayladığı Selçuk'u yurt dışından özellikle İspanyol takımlarından teklifler geldiği belirtilirken, Fenerbahçe ile Galatasaray da yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak için karşı karşıya geldi.