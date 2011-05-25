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Spor

Selçuk İnan, Hasan Şaş ile buluştu

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transferi için uğraş verdiği milli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - Galatasaray'ın yeni teknik direkrü Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, transferin en çok konuşulan ismi olan Trabzonsporlu Selçuk İnan ile İstanbul Astroia alışveriş Merkezi'nde biraraya gelerek uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transferi için uğraş verdiği milli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce teknik direktör Fatih Terim'in telefonla da görüştüğü ileri sürülen Selçuk İnan ile bu kez Terim'in yardımcısı Hasan Şaş Astoria Alışveriş Merkezi'nde uzun bir görüşme yaptı. 

Selçuk İnan, Hasan Şaş ile buluştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de takımdan ayrılacağını onayladığı Selçuk'u yurt dışından özellikle İspanyol takımlarından teklifler geldiği belirtilirken, Fenerbahçe ile Galatasaray da yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak için karşı karşıya geldi.


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