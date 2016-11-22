Selçuk İnan hakkında karar günü

Galatasaray’da, dünkü Fenerbahçe maçında sarı-kırmızılı kulübün yardımcı antrenörü Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan için yönetimin kararı bekleniyor.

2-0’lık mağlubiyetle dönülen Fenerbahçe maçında kadroda yer alamayan Selçuk İnan, yedek kulübesinde Yardımcı Antrenör Ayhan Akman ile tartışmıştı.



Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar vereceği, tecrübeli oyuncunun kadro dışı kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.



Selçuk İnan ile görüştüğü belirtilen Galatasaray yönetiminin, gerçekleşecek toplantı sonrası nihai kararı 22 Kasım Salı günü vermesi bekleniyor. İnan’ın dün yapılan antrenmana ise katılmadığı öğrenildi.



Öte yandan Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin, 22 Kasım Salı günü yemekte bir araya geleceği ve zorlu Bursaspor maçı öncesi takımdaki morali arttırmak adına adımlar atacağı öğrenildi.