Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında ayrılacaktım

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Roberto Mancini döneminde sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti.

İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları:



Roberto Mancini döneminde, Fenerbahçe maçını 1-0 kazanmamıza rağmen tribünlerden tepki almıştım. Hocaya beni çıkarmasını rica ettim, ama sonra kavga etti dediler. Formamı da yere atmadım, Tugay hocaya verdim



İki sene şampiyon olmuş, 5 kupa kaldırmıştım. Mancini döneminde, Fenerbahçe maçını 1-0 kazanmamıza rağmen tribünlerden tepki almıştım. Başka insanların, Galatasaray’ın başarısız olması için işe Selçuk’la başlaması normaldi. Evet, ben kötü olursam Galatasaray düşüşe geçecekti. İnsanları etkilediler ve bunu başardılar.



Yuhlanmak, hele ki Fenerbahçe maçında ve 1-0 önde iken yuhalanmak beni çok üzdü. Hayatımda hiç kimseye nankörlük etmedim. Nankör insanlarla da hiç işim olmadı. Hep vefalı oldum. Gittiğim takımlarda da maddiyattan çok; vefaya, hatıra, gönüle önem verdim. Galatasaray’a gelirken de böyleydi. Böyle bir olay yaşandıktan sonra açıkçası ilk defa Galatasaray’dan ayrılmak istedim.



İlk bu olay yaşandığı zaman, ‘İnsanlar herhalde artık beni sevmiyor’ dedim. Çok fazla duygusalım. İnsanların beni sevmediğini, istemediğini düşündüm. Çok kötü bir durumdaydım. Mancini’ye beni çıkarması için rica ettim.



Ama sonrasında, ‘Kavga etti’ dediler. Hayır etmedik. ‘Sen takımın kaptanısın’ dedi. İnsanlar bana bunu yapamaz dedim. 1-0 öndeyiz üstelik.



Formamı da yere atmadım. Çıkarıp Tugay hocaya verdim. Bunu düşünecek insanım ben. Tugay hocaya, adamlar istemiyor ne yapayım dedim. Ondan sonra Başkan Ünal Aysal beni yanına davet etti. 2 gün sonraydı. Çok büyük paraları kenara bırakıp geldiğimi söyledim. Ama bu kadar başarılı olduktan sonra insanların benden nefret ettiğini düşünmeye başladığımı anlattım. Ne oldu bilmiyorum ama o kadar etkilemeyi başarmışlardı ki..



Başkan’a ayrılmayı düşündüğümü dile getirdim. Başkan ise, “Gerçek Galatasaraylılar her zaman senin arkanda” dedi. Aslında o maçtan sonra, gerçek Galatasaraylı olduklarına inandığım bir çok insan aradı. Başkanımız, “Sen bu takımın kaptanlarındansın. Biz seni çok seviyoruz. Yaptıkların ve nasıl geldiğin ortada... Nasıl bir adam olduğun da ortada.. Ben sana sadece nasıl güvendiğimi ve inandığımı göstermek istiyorum. Gerçek Galatasaraylıların ricası bu ve 5 yıllık sözleşme yapalım” dedi. Bir dakika bile ayrılmamı düşünmediklerini söyledi.



O kadar güven verip etkiledi ki beni, hiç para bile konuşmadım. Böyle düşündüğünüz için teşekkür ederim başkanım dedim. Bana umut verdiniz dedim. ‘Bir hafta süre veriyorum ve düşün taşın, kararını ver’ dedi. İlk sinir anındaki düşünce, daha sonra kayboluyor tabii. Bizi o kadar çok seven insan var ki... Ben de Galatasaraylıyım. Hiç düşünmeden imza attım.