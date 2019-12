-SELÇUK İNAN: FENERBAHÇE 80 PUANDA KALACAK TRABZON (A.A) - 05.04.2011 - Trabzonspor'un orta alan oyuncusu Selçuk İnan, ''Şampiyon olacağımız ümidini hiç yitirmedik. Ligde 82 puan toplayıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe de 80 puanda kalacak'' dedi. Takım arkadaşı Burak Yılmaz ile birlikte Lig Tv'ye açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, hayatlarının iyi gittiğini ancak şu aralar biraz sıkıntılı olduklarını ifade ederek, ''Beklemekle geçiyor her hafta. Ligin bitimine 3 hafta kaldı ve son 3 hafta böyle sıkıntılı geçecek galiba. Sürekli Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyoruz. Bizim maçlarımız da tabi ki önemli'' dedi. Ligde Fenerbahçe'nin önündeyken daha rahat olduklarını belirten Selçuk, ''Öndeyken daha rahattım. Fenerbahçe'nin kalan 3 maçından da puan kaybetmesini bekliyorum. Bu hafta da Karabükspor'dan çok ümitliyim. Fenerbahçe, puan kaybetsin de ne zaman ederse etsin'' diye konuştu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan 3 maçı kazanması halinde sarı-lacivertli takımın 2'li averajda 1 gol fazlasıyla şampiyon olacağı yönündeki bir soru üzerine de Selçuk, ''Şampiyon olamamak bizi ve kenti çok etkiler. Ama biz böyle bir şey olacağına inanmıyoruz. 1 golle şampiyonluğu kaybetmek çok üzücü olur. Sonuna kadar getirip ikinci olmak çok zor olur. İnşallah yaşamayız böyle bir şeyi. Bunu kabullenmek zor olur herhalde'' ifadelerini kullandı. Bu sezon ligde unutamadığı maçın deplasmanda Eskişehirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç olduğunu kaydeden Selçuk İnan, şöyle devam etti: ''Çok zordu. Ondan sonraki gece, benim için çok zor geçti. Futbol bu, geçen sene Fenerbahçe bizim maçta şampiyonluğu kaybetti. Kaç tane şutları vardı iyi de oynamışlardı ama olmayınca olmuyor. Ben yine bunun tekrarlanacağına umarak Fenerbahçe'nin aynı şekilde puan kaybetmesini bekliyorum. Fenerbahçe'de de futbolcu arkadaşlarımız var. Biz öndeyken onlar bizi arayıp 'ümitliyiz puan kaybedeceksiniz' diyorlardı. Şimdi biz onlara aynı şeyi diyoruz. Futbolun güzelliği de bu. 3-4 takım şampiyon olamıyor, 1 tane oluyor. Olamayan olanı tebrik etmeli. Fenerbahçe şampiyon olursa saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok. Ligde 82 puan toplayıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe de 80 puanda kalacak. Buna inanıyorum.'' -''İSPANYA'DA OYNAMAK İSTERİM''- Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Selçuk, takım arkadaşı Burak'ın kendisi için bütün ülkelerde forma giyebilir sözlerine ilişkin olarak ise, ''Bütün ülkelerde oynar mıyım bilemiyorum ama İspanya'da oynamak isterim. Ancak şu anda 3 haftalık bir süreç var. İnanın ilerisi için bir şey düşünemedim, yapamadım. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Şampiyon olalım da ondan sonrası hayırlısı diyorum'' dedi. -BURAK YILMAZ- Trabzonspor'da 17 golle en golcü oyuncu olan Burak Yılmaz ise, puan cetvelinde Fenerbahçe'nin önündeyken kendilerini daha iyi hissettiklerini kaydederek, ''Her şey bizim elimizdeydi, bizim performansımıza bağlıydı. Şu anda ise her şey Fenerbahçe'nin elinde. Şimdi daha stresli oluyor. Hem bütün maçlarımızı kazanmak hem de onların kaybetmesini beklemek zorundayız. Maçların devre arasında rakibimizin maçlarını soruyoruz. Bu durum insanı geriyor. Ama biz bu strese alıştık. İnşallah istediğimiz şekilde ligi tamamlayacağız'' dedi. Kalan 3 maçlarını kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyleyen Burak, ''Daha sonra da Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Onların kalan 3 maçlarından da umutluyuz. Bu hafta Karabük'ten, sonra Ankaragücü'nden hatta son hafta Sivas'tan da umutluyuz. Geçen yıl son haftalarda şampiyonluğu vermişlerdi. Biz bütün maçlarımızı kazanarak onların da puan kaybını bekleyeceğiz'' diye konuştu. Bu sezon iyi bir performans gösterdiğini ve bunda en büyük etkenin teknik direktör Şenol Güneş olduğunu anlatan Burak Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bana her zaman inandı güvendi. Bana çok kızdığı sert konuştuğu zamanlar olmuştur ama o zamanlarda dahi bana inanıp güvendiğini hissettiriyordu. Oynamadığım zamanlar oldu sezon başında o zaman da bana güvendiğini inandığını biliyordum. Bir futbolcu için en önemli şey güvendir. Ben o havayı güveni yakaladığımı düşünüyorum. İnşallah sonucu da şampiyonlukla biterse çok daha iyi olacaktır. Bugüne kadarki geç kalmışlığımın sebebi belki de Trabzonspor'a geç gelmemdir. Şenol hocaya çok teşekkür ediyorum. Benim performansımın tek nedeni Şenol hocadır.'' -''PENALTI POZİSYONU DIŞARDAYMIŞ''- Burak Yılmaz, ''Kendisini yere atan futbolcu'' olarak anılmayı artık istemediğini kaydederek, ''İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Ben son maçlarda nerede kendimi yere atmışım. Bu hafta penaltı pozisyonu, sonradan izledim dışardaymış. Orada mı kendimi yere atmışım? Antalyaspor maçında penaltı verilmeyen pozisyon var orada mı atmışım? Beşiktaş maçında Rüştü ağabeyle var orada mı atmışım? Penaltı verilmedi. Ben inanamıyorum bunları söylemelerine. Eskiden oldu ama bunlar geride kaldı. Ben sahada ayakta kalıyorum. İnsanlar görmek istedikleri gibi görmesinler, gördüklerini konuşsunlar, umursamıyorum'' dedi. Takım arkadaşı Selçuk'un arkadaşlıktan öte kardeşi olduğunu vurgulayan Burak, ''Onun hep menfaatini düşünürüm. Avrupa'da başarılı olacaksa Avrupa'ya, Türkiye'de başka takımda başarılı olacaksa mutlu olacaksa oraya gitsin. Ben onu nerede kendini iyi hissedecekse, menfaatleri olacaksa onu isterim. Çünkü onun hayatı. Kişiliği ve futbolculuğu örnek biri. Bence bütün ülkelerde oynar ama oyun yapısıyla yeteneği ile İspanya'ya daha uygun görüyorum onu'' diye konuştu. Galatasaray'a attığı golle 1-0 galip ayrıldıkları maç sonrası kameralara 'Anne' diye bağırmasının daha önceden planladığı bir şey olmadığını anlatan Burak Yılmaz, şöyle konuştu: ''Beyin kanaması geçirmiştim, Annem de endişeleniyordu. Hatta benden gizli Selçuk'u aramış, nasıl durumu diye. Endişeli, üzüntülüydü. Hatta son güne kadar oynayacağımı bilmiyordu. Oynayacağımı bilince endişelendi. Ne olursa olsun sahada olmak için her şeyimi veririm. Golü atınca içimden öle bağırmak geldi. Yoksa bütün gollerim anneme armağan olsun. Onun gönlünü alırsam ne mutlu bana. Aileme her zaman teşekkür ederim, her zaman bana destek oluyorlar. İyi bir dönem geçiriyorum ve onların da sevinmek hakkı'' ifadelerini kullandı. Ligin ikinci yarısında Ankaragücü ve Antalyaspor ile berabere kaldıkları maçları unutamadığını ifade eden Burak Yılmaz, bu sonuçlarla yara aldıklarını kaydetti. -''ŞAMPİYONLUKTAN SONRA AVRUPA''- Burak Yılmaz, kulüple 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu belirterek, ''Ben şampiyonluğu düşünüyorum başka bir şey düşünmüyorum. 3 hafta kaldı başka bir şey düşünmüyorum. Ama şampiyon olduktan sonra ben de Avrupa'da oynamayı çok istiyorum'' dedi. Beşiktaş ile gündeme gelen Egemen'in, takım kaptanlarından biri olduğunu söyleyen Burak, ''Hem performansı hem gözü karalığıyla örnek aldığımız sevdiğimiz ağabeyimiz. Alacağı kararların hepsine saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Beşiktaş'a da gidebilir burada da oynayabilir. Nerede mutlu huzurlu ve nerede menfaatleri daha iyiyse onu yapacaktır''diye konuştu. Burak, kendisini bir sağ kanat oyuncusu olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.